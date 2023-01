Da Caraglio ai 'Soliti Ignoti' di Amadeus: anche Sara tra le figure misteriose del programma di Rai1

Tornano in provincia di Cuneo i ‘Soliti Ignoti’ condotti da Amadeus: nella puntata andata in onda ieri (1 gennaio 2023), infatti, tra le figure misteriose delle quali i concorrenti hanno dovuto riconoscere le caratteristiche c’era anche Serena, caragliese di 31 anni.



Presentatasi con il numero otto davanti ad Alessio e Sara – coppia di Latina protagonista della puntata - , Serena ha presentato i propri indizi e cioè ‘sono una vera frana a mantenere l’ordine, troppo buona con gli altri secondo la mia famiglia e per alcuni problemi ho il rimedio giusto’. A destare l’attenzione dei due l’ultimo in particolar modo, ma il tentativo che la definiva come produttrice di succhi di aloe non è andato a buon fine: Serena è infatti titolare di un negozio di cosmetici bio.



La coppia non è, quindi, riuscita ad accaparrarsi il bottino di 60.000 euro.