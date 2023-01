A Baldissero d'Alba si guarda con ottimismo al 2023

Baldissero d’Alba è uno dei più piccoli comuni del Roero, sfiora i 1100 abitanti, distribuiti su appena 15 km2 di superficie.

Abbiamo sentito il primo cittadino Michele Lusso per un breve consuntivo del 2022 e qualche anticipazione rispetto all’anno nuovo.

“Il 2022 è stato l’anno di una prima rinascita dopo la pandemia, anche se le notizie in arrivo dalla Cina non sono rassicuranti e dobbiamo tenere alta la guardia. È comunque stato un anno in cui le associazioni del nostro paese hanno potuto rimettere in pista alcune manifestazioni come le serate di cinema all’aperto organizzate da Vivere in Collina. La nostra Pro Loco è molto attiva e si è occupata di mantenere puliti i sentieri, predisponendo inoltre due concerti all’aperto e la passeggiata con castagnata in autunno. Come tradizione gli “Amis ‘d Bauze” hanno abbellito il paese in occasione del Natale e il 26 novembre presentato il nuovo programma dell’UNI-TRE presso il salone polifunzionale, preceduto dal concerto di Simona Colonna. Ricordo anche che la sezione locali dell’ACLI ha organizzato la festa in frazione Baroli a luglio, con grande partecipazione di pubblico”.

Prosegue il sindaco.

“Per quanto riguarda le opere pubbliche, il comune ha partecipato al bando PNRR di riqualificazione urbana, per la messa in sicurezza degli edifici pubblici e al bando della Regione concesso per impianti sportivi. I lavori hanno interessato il rifacimento tappeto da calcio, la sostituzione delle giostrine per i bimbi, l’installazione dell’impianto fotovoltaico sul municipio e la pulizia con messa in sicurezza dei rii. Inoltre si è provveduto alla riqualificazione dell’area prospicente il cimitero e la posa di una colonnina per ricariche auto elettriche. Sul sito del Comune è già presente il calendario di raccolta dei rifiuti 2023, che prevede in linea di massima la raccolta della plastica due volte al mese il mercoledì, la RSU ogni martedì e la carta nel penultimo giovedì del mese. Ricordo ancora che abbiamo 35 bambini che frequentano le scuole elementari, 20 bimbi all’asilo e 13 al Baby Parking comunale. Approfitto per fare gli auguri di buon 2023 a tutti i cittadini e a tutte le associazioni del territorio”.