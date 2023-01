A Cuneo torna la Befana del Vigile per un pomeriggio di solidarietà e divertimento

Un ritorno al passato con un piacevole appuntamento: il prossimo 6 gennaio a Cuneo si terrà la “Befana del Vigile”, iniziativa che nacque nel 1946 dalla bontà di cittadini e commercianti. Questi, per supportare le famiglie dei Vigili Urbani in difficoltà, pensarono di donare generi alimentari e oggetti che potessero aiutarli nelle loro vite. Dopo qualche anno, il tenore di vita degli agenti migliorò e questi decisero di mantenere la tradizione donando il ricavato alle persone meno abbienti della città.

a partire dalle 15, la storica iniziativa tornerà in piazza Galimberti con il Comando della Polizia Locale di Cuneo, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e il Comitato Locale della Croce Rossa Italiana.

Come vuole la tradizione, grandi e piccini sono invitati a partecipare portando con sé dei doni che saranno poi devoluti alle associazioni del territorio per la distribuzione alle famiglie in difficoltà economica e sociale.