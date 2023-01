Anche le Bocce Quadre Mondovì omaggiano il raduno aerostatico dell'Epifania

E' scattato ufficialmente il conto alla rovescia per il raduno aerostatico dell'Epifania che colorerà i cieli di Mondovì nel ponte dell'Epifania 2023.

Oltre 30 le mongolfiere che solcheranno i cieli con tanto di forme speciali: pinguini, re, unicorni e non solo.

Il 33° Raduno Aerostatico dell’Epifania si svolgerà dal 6 all’8 gennaio ed è organizzato dall’Aeroclub Mongolfiere di Mondovì col supporto del Comune di Mondovì, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, con la partnership di Intesa-Sanpaolo e con la collaborazione dell’Associazione “La Funicolare” (leggi qui).

Per tutte le informazioni (orari, parcheggi, etc) consultate il sito https://www.aeroclubmondovi.it/

Ad accogliere il ritorno delle mongolfiere ci saranno anche le Bocce Quadre Mondovì.

Saranno presenti con uno stand in tutti e tre i giorni del Raduno, a fianco dell'area di decollo, con ambite opere d'arte cubiche, magistralmente realizzate dall'artista monregalese Manlio Trombetta, e altri gadget. E per chi desiderasse cimentarsi nel lancio delle "bocce quadre", non mancherà la possibilità di provare con partire libere.