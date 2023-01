Bilancio positivo per i primi mesi della rinata Società Operaia di Roccaforte Mondovì

Fine anno, tempo di bilanci che per la rinata Società Operaia di Roccaforte Mondovì; il presidente Francesco Vivalda fa il punto sulle iniziative realizzate e sui prossimi appuntamenti in calendario.

***

Sono trascorsi circa due mesi dalla tanto auspicata ripartenza della Società Operaia di Roccaforte Mondovì che, con il fondamentale contributo di tutti quelli che hanno dedicato il proprio tempo a questa causa, è riuscita a mettere in piedi alcune iniziative volte allo sviluppo della compagine sociale, ma anche a quello del territorio intero.

Prima tra tutte quella riuscitissima dei “Pachet di Sociu”, un’offerta di prodotti gastronomici dedicata al periodo natalizio, distribuiti a Soci/e e non, in cambio di un contributo alla Società, ma che voleva essere principalmente un primo tentativo di collaborazione con le piccole e micro imprese del territorio roccafortese.

E allora, in questa fine d’anno, ma soprattutto in questo nuovo inizio pieno di speranza ed entusiasmo, vogliamo mostrare tutta la nostra gratitudine a chi ha creduto e crede nei principi che danno forma alle visioni che abbiamo della Società, a partire da chi, di quel luogo, nei tantissimi anni di vita tra quelle mura, ha contribuito a plasmare l’immagine. E quindi grazie a Vanna Ciocca e Beppe Blengino (ex gestori dello storico Bar dell’Olmo), ora custodi di una fetta importante della nostra storia. Ma un grazie particolare va anche alla famiglia Dardanello che, a distanza di tanti anni, ancora dimostra la propria vicinanza alla causa della Società. Grazie sempre alla ferramenta del paese Botte di Ferro, per il contributo dato in questi mesi.

Grazie all’Amministrazione comunale di Roccaforte Mondovì, con cui esistono oggi i presupposti per un fruttuoso dialogo di collaborazione. Grazie profondamente ai produttori del territorio, con cui vogliamo iniziare la condivisione di nuovi orizzonti per lo sviluppo dell’economia locale. Infine, un immenso ringraziamento va a tutte le socie e tutti i soci che, nei modi più disparati, fin dall’inizio di questo nuovo viaggio, investono le proprie energie affinché si possa contribuire, in un futuro non troppo lontano, a porre la basi per la costruzione di un territorio sempre più vivo e partecipato.

Le socie e i soci sono e dovranno essere il cuore pulsante della Società, non solo beneficiari, ma anche e soprattutto co-decisiori, co-creatori e co-abitanti di questa splendida Casa.

Questa grande riuscita ci dimostra di come, all’interno di una comunità, ad un certo punto, si possano venire a creare le condizioni per collaborazioni e condivisioni di progetti comuni. La grande sfida è provare ad essere un collante capace di convogliare e far dialogare le tante energie ed esperienze che già animano i nostri territori. Come se alla preparazione di un grande pranzo dovessero poter partecipare tutti i componenti della famiglia, ognuna/o nel proprio ruolo e ognuna/o col proprio linguaggio.

Per continuare questo percorso, i prossimi appuntamenti della Società saranno numerosi durante tutto l’anno, ma ad aprire la stagione, un concerto di Bal Folk il 14 gennaio, alle 21, presso il “Palaterme” di Lurisia, con due ospiti d’eccezione (Sergio Caputo e Filippo Gambetta).



L’augurio a tutte e tutti, da parte nostra, è che questo sia un anno pieno di musica, di quella che unisce e alimenta l’entusiasmo.