Centallo: domani l'ultimo saluto a Maria Rosa Tescari Clerico

Si terranno domani, mercoledì 4 gennaio, i funerali di Maria Rosa Tescari Clerico, mancata lunedì all'affetto dei suoi cari per un brutto male che l'affliggeva ormai da mesi. La cerimonia di risurrezione, come lei l'amava definire, si terrà alle 15 presso la chiesa parrocchiale di Centallo, partendo dall'abitazione cuneese di via IV Reggimento Artiglieria Alpina.



Solo qualche tempo fa era uscito “Quand'ero bambina mi vendevano sempre” (Araba Fenice) un suo libro autobiografico in cui la donna 76enne raccontava la sua vita travagliata.



Maria Rosa era nata a Torino, poi con i nonni materni si stabilì a Roma, dopo qualche anno a Napoli ed infine a Cuneo e Centallo. Sposò il professor delle scuole medie cuneesi Italo Clerico. Fin da piccola amava leggere e scrivere dove nei momenti di solitudine, trovava rifugio… Primo libro a 15 anni “Il foulard viola”. Secondo racconto “Il principe dei fiori”. Poi “Il volo di Ariace”. E avanti sempre così. Scrivere e dipingere per cancellare il dispiacere di un’infanzia tormentata.



Una vita fondata sulla preghiera e condotta dalla fede; tre anni di teologia alle spalle. Tanti racconti, poesie presentate a Rodi e in vari concorsi. Ha scritto per anni su Almanacco piemontese.



Ma anche tanto volontariato: l'Associazione Volontari ospedalieri, i salesiani, poi dodici anni a Lourdes come dama. E molte statue restaurate in varie chiese. Cantava nelle varie corali e al Duomo di Cuneo come solista durante la messa. Insomma ha fatto tanto, ma sempre con gioia e senza mai pentirsi.



Scrivere, raccontarsi, offrire una parte della propria vita perché chi legge possa acquistare una forza maggiore per sorridere alla speranza che non deve mai affondare.



Lascia i figli Armanda, Simone e Rita, infermiera e nota cantante cuneese. Con Gian Mario, Elena e Claudio. E gli amati nipoti. La famiglia ringrazia la Fondazione Adas di Cuneo per le amorevoli cure prestate a domicilio.



Questa sera alle 19 nella chiesa di Centallo si terrà il rosario.