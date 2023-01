Giovedì scattano i saldi invernali: cuneesi pronti allo shopping scontato [VIDEO]

Conto alla rovescia per i saldi invernali. In Piemonte le vendite di fine stagione scattano giovedì 5 gennaio, per sfruttare il ponte lungo dell'Epifania.

L'abbigliamento, come sempre, rientra tra i prodotti maggiormente ambìti.

Secondo le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio in Italia saranno 15,4 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping scontato e ogni persona spenderà circa 133 euro, per un giro di affari di 4,7 miliardi di euro.

E i cuneesi? Li abbiamo intervistati al mercato del martedì