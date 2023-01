Dalla Granda alla conquista della scena heavy rock internazionale: incontro con i Flying Disk

Giovani e grintosissimi con “In The Heart Of The City”, il loro nuovo EP. Incontriamo i Flying Disk, trio heavy rock piemontese formato da Simone Calvo (chitarra e voce), Francesco Martinat (basso) ed Enrico Reineri (batteria).



Tre talenti, appassionati e tenaci, con due album già all’attivo: “Circling Further Down” del 2014 e “Urgency” del 2018. Ora il loro terzo lavoro discografico, uscito per quattro etichette indipendenti a livello internazionale a fine 2022: la francese Araki Records, la statunitense Foribidden Place Rec, la svizzera Urgence Disk e l’italianissima Karma Conspiracy. Su vinile, ma ovviamente anche in streaming e in digital download sulle principali piattaforme di smistamento musicale.



Anticipato dai singoli “Connections” e “Wasted”, il disco è stato registrato nello studio della band dal bassista Francesco Martinat.



"È frutto di anni di ricerca sia per quanto riguarda il suono che la scrittura - raccontano i Flying Disk - e cerca di scrollarsi di dosso qualsiasi etichetta legata al genere per provare a raggiungere un suono più originale possibile. 'In The Heart Of The City' è il riassunto di quello che viviamo ogni giorno nel bene e nel male. Questo EP, composto da 4 pezzi, è la colonna sonora di serate passate in giro fino all’alba con tanti pensieri e senza un soldo in tasca. È la storia di chi non va in ferie e rimane a girovagare per la propria Città, lavorando ad un futuro migliore, di un' adolescenza passata in una provincia che non ti rispecchia e spesso non ti offre possibilità e dove l’unica fonte di speranza è la musica, quella fatta da amici che, ridendo e scherzando, ancora sperano di andare oltre a quei palazzi".



Il mastering di questo lavoro è a cura di Jonathan Nuñez dei Torche, direttamente dal quartier generale del Sound Artillery Studio di Miami, in Florida (Usa). Quattro tracce di heavy rock con influenze stoner, punk, emo e alternative, cantate rigorosamente in inglese come nella tradizione della band.



Nati nel 2010 a Fossano da un'idea di Simone Calvo, Mattia Fenoglio e Luca Mauro, i Flying Disk, poco più che diciottenni e appassionati di punk e hardcore, trovano forte ispirazione nella scena locale dell'etichetta Canalese Noise, composta da band come Dead Elephant, Cani Sciorrì, Ruggine e tanti altri. Tra il 2012 e il 2014 registrano un demo e il loro primo disco, “Circling Further Down”, prodotto da Francesco “Frankie” Groppo e co-prodotto da più etichette, tra cui Vollmer Industries, TADCA Records, Canalese Noise Records, Taxi Driver Records, Rude Records, Dreamingorilla Records e Scatti Vorticosi Records. Grazie a questi lavori, nel 2015 riescono a suonare in più di 60 concerti in tutta Italia.



Nel 2018, invece, dopo un cambio di formazione che vede entrare Enrico Reineri alla batteria, la band pubblica “Urgency” in Cd e vinile. Questo disco, che segna una svolta per la band che raggiunge un suono più definito e personale, viene pubblicato da Foribidden Place (Usa), Urgence Disk (Svizzera), Day Off Rec (Francia), Brigante Rec, Edison Box, Scatti Vorticosi, Mother Ship, Longrail, Frammenti Di un Cuore Esploso, Santa Valvola. L’artwork è curato dall’illustratore “Solo Macello”, figura di riferimento dell’ambiente heavy, con l’uscita del disco seguita da un tour in Italia ed in Europa.



Talento e bravura. Nel tempo i Flying Disk hanno avuto l'onore di condividere il Palco/Festival con: Agnostic Front, Elder, Big Business, Nick Oliveri, Zu, Uzeda, Acid Mother Temple, Mos Generator, Cripple Batards, Hawks, OvO, Zeus!, Ornaments, Lili Refrain, Ronin, Hierophant, Mombu, Movie Star Junkies, Questions, Marnero, Storm{O}, Riviera, Hobos, Cani Sciorrì, Dogs For Breakfast, Ruggine, Filthy Charity, Stoner Kebab, Octopuss, Füsch, Pord, Cardosanto, Cgb, Bad Bones, Levante, Bianco, Cosmo e molti altri.



“Heavy rock dal 2010, partendo dal noise rock passando per lo stoner con il cuore devoto ai primi ‘00, da una provincia nel nulla parlando della propria realtà”. Questo sono i Flying Disk, la realizzazione di un bellissimo sogno!