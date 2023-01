Le Langhe protagoniste nei nuovi video del cantante Willie Peyote [VIDEO]

Un cantante e un produttore di vino: se li metti insieme nasce una melodia intonata e d’annata. Circa tre mesi fa il celebre “acino” della Tenuta Monsordino Bernardina della famiglia Ceretto di Alba, panoramico terrazzo da dove gli ospiti possono degustare il vino e ammirare le Langhe come meglio credono per interiorizzarne l’unicità, è diventato il luogo perfetto dove il cantante Willie Peyote ha girato una parte del suo video musicale dal titolo “Sempre lo stesso film”, canzone presente in “Pornostalgia”, il nuovo album dell'artista torinese, pubblicato il 1° gennaio.

Per quello che è dato sapere, Willie Peyote è legato alle Langhe per amicizie e per passione, e ha deciso di raccontare le sue canzoni anche attraverso il paesaggio: oltre a questo, sul canale ufficiale Youtube del cantante è anche stato caricato il videoclip “All you can hit” ambientato nel castello di Grinzane Cavour.

SEMPRE LO STESSO FILM [VIDEO]

«Io e Willie Peyote - spiega Roberta Ceretto - ci siamo conosciuti alcuni anni fa a Cheese, durante un dibattito aperto al pubblico. Alcuni mesi fa il suo management ci ha contattati per valutare la possibilità di collaborare con il cantante che aveva in mente di girare alcuni video del suo nuovo album nelle Langhe. Abbiamo accettato volentieri perché per noi la musica, come l’arte e come altre forme di comunicazione, è importante per veicolare messaggi che si sposino con ciò che facciamo. Ed ecco che l’ “acino” è diventato la location perfetta per il video della canzone “Sempre lo stesso film”. Ora, a mente fredda, credo che in quell’incontro di alcuni anni fa, le mie parole di presentazione dell’azienda e di ciò che facciamo, abbiano incuriosito l’artista che ci ha voluto. Lo ringrazio per i suo modi gentili e la sua educazione, e per l’esperienza da noi. Abbiamo apprezzato molto come lui e la band abbiamo apprezzato e vissuto lo spazio a disposizione».

"ALL YOU CAN HIT" [VIDEO]