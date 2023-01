Mondovì, altri 84.000 euro per il progetto della nuova area "Bimbingamba"

Uno spazio aperto e sicuro che funga da punto di ritrovo per le famiglie con bambini di età 0/6 anni, ma anche un luogo per realizzare iniziative ed eventi legati al tema dell’alimentazione e del movimento. Con questo spirito è stato concepito il nuovo parco “Bimbingamba”, fulcro dell’omonimo progetto presentato dal Comune di Mondovì negli scorsi mesi e appena finanziato dalla Compagnia di San Paolo di Torino in seno alla terza fase di Bimbingamba ZeroSei, l’azione promossa dalla stessa fondazione bancaria torinese in collaborazione con la Regione Piemonte e volta alla prevenzione dell’obesità nei bambini tra 0 e 6 anni.

Un progetto complesso e partecipato che ha visto la fruttuosa cooperazione tra associazioni, enti pubblici e organizzazioni del terzo settore di area monregalese, suddiviso in due distinte macro-azioni: la prima (già approvata a dicembre 2021 con un contributo da 115.000€) dedicata ad un percorso formativo legato all’educazione alimentare e al movimento; la seconda, appena finanziata da Compagnia di San Paolo con 84.000€, incentrata invece sulla realizzazione di un apposito parco “Bimbingamba”.

Un’area specifica dedicata ai più piccoli, come detto, che sorgerà in Parco Europa negli spazi adiacenti all’anfiteatro. Una scelta strategica dettata dalla densità abitativa del quartiere e dalla presenza, in zona, di un nido d’infanzia, di due scuole primarie, di una scuola secondaria e di una scuola dell’infanzia. Al fine di stimolare il movimento e di facilitare il raggiungimento del parco, poi, con il progetto si andranno parimenti a individuare quattro differenti percorsi provenienti dalle quattro scuole di ordini diversi (asilo nido e scuola Primaria dell’Altipiano, scuola Materna e scuola Primaria del Ferrone), attrezzandoli con apposita segnaletica orizzontale realizzata con resine e asfalti colorati ad alta resistenza.

Nel parco “Bimbingamba”, dunque, sorgeranno diverse attrezzature nate dalla collaborazione con i medici dell’ASL per offrire ad ogni fascia di età interessata dal progetto, il giusto movimento. Ciascuna installazione verrà inoltre corredata da una palina informativa che spiegherà, con un linguaggio semplice e visuale, le possibilità di movimento e i benefici offerti dal gioco stesso, a sua volta identificato con un frutto o una verdura in modo da mantenere il filo del progetto che vede alimentazione sana e movimento strettamente collegati. Nei dettagli verranno installate:

una piramide di corda (il grappolo d’uva) per sviluppare la capacità motoria di arrampicata utilizzando tutta la muscolatura del corpo;

alcuni pali di equilibrio (le fragole) per migliorare il senso dell’equilibrio aiutandosi con una corda tesa sopra i pali stessi;

una supernova (il disco di anguria) ovvero un disco rotante su cui i bimbi sperimenteranno l’equilibrio e la forza centrifuga;

un’altalena fiore (la zucchina) che potrà essere utilizzata nel modo tradizionale ma anche appoggiando la pancia, avendo una seduta molto versatile;

una trave di equilibrio (la carota) sulla quale si potrò sperimentare l’equilibrio.

Profonda soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Mondovì, Luca Robaldo, e dall’assessora alla Cultura e alle Politiche Sociali, Francesca Botto: «Siamo estremamente orgogliosi per questo nuovo finanziamento che va a sostenere una fascia di età imprescindibile per il futuro della nostra comunità. Non solo attività formative ed educative, ma anche una riqualificazione urbanistica e un arricchimento infrastrutturale della principale area verde di Mondovì, che sempre di più diventerà uno spazio da vivere e da frequentare. Grazie agli uffici competenti per la predisposizione progettuale e grazie alla straordinaria rete collaborativa che si è venuta a creare attorno a “Bimbingamba” e, in particolare, alla direttrice dell’asilo nido comunale Nadia Bormioli. Iniziative similari rappresentano l’essenza perfetta di cosa voglia dire lavorare per il bene comune e per il tessuto sociale».