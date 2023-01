Torna a crescere la popolazione a Mondovì con 66 nuovi abitanti

La città del Belvedere chiude il 2022 registrando una crescita di popolazione residente: si registrano infatti +66 abitanti rispetto al 2021, anno che era stato segnato da sensibile calo.

A Mondovì, infatti, al 31 dicembre 2022 il totale della popolazione residente in città era di 22.168 unità (10.869 maschi e 11.299 femmine) contro i 22.102 dell'anno precedente.

Per quanto riguarda la distribuzione della popolazione in ogni quartiere: l'Altipiano, diviso per convenzione dall'ufficio anagrafe in sud (6356 unità) e nord (3771), si conferma il quartiere più popoloso, seguito da Breo (3144), Carassone (2048), Piazza (1771), Sant'Anna d'Avagnina (1361), Borgato (1024), Merlo (467), Breolungi (453), San Giovanni dei Govoni (395), Rifreddo (319), Gratteria (291), San Biagio (221), Pascomonti (211), Pogliola (181), San Quintino (155).

PARROCCHIE

Altipiano sud (Sacro Cuore, 4377 fedeli); Ferrone (Santa Maria Maggiore, 3029); Altipiano nord (Cuore Immacolato, 2899); Carassone (Santissimi Giovanni e Evasio, 1984); Piazza (Cattedrale San Donato, 1796); Breo (Santissimi Pietro e Paolo, 1801); Sant'Anna Avagnina (1419); Borgato (Maria Vergine Assunta, 1191); Piandellavalle (Sant'Agostino, 1088); Breolungi (Maria Vergine Assunta, 538); Merlo (Invenzione Santa Croce, 480); Rifreddo (Visitazione, 315); Gratteria (Santissimi Apostoli, 293); San Giovanni dei Govoni (San Giovanni Battista, 276); San Biagio (241); Pascomonti (189); San Quintino (148). Sono inoltre 104 (52 uomini e 52 donne) i fedeli monregalesi presso parrocchie di altri Comuni.