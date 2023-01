Pranzo di Natale in allegria alla Residenza Ospedale Civile di Busca

L’Ospedale Civile di Busca azienda pubblica di servizi alla persona ha organizzato mercoledì 21 dicembre, la seconda edizione, del “Pranzo di Natale” per gli ospiti e famigliari sia nella residenza RSA non autosufficienti, sia nella DIVISIONE SS. ANNUNZIATA per autosufficienti. Complessivamente sono state coinvolte 200 persone che si sono ritrovati nel rispetto delle norme vigenti anticovid.

"La volontà dell’Amministrazione -ha spiegato il Presidente Tommaso Alfieri- è quella di volere fortemente ritornare alla normalità . Con il buon senso, il rispetto reciproco e poche regole si può"

Oltre agli auguri natalizi il Presidente ha presentato il nuovo Direttore la Dottoressa Antonella Sanna, con un importante curriculum nel settore, che da circa un mese sostituisce Carla Fusta ed ha ringraziato tutto il personale sociosanitario che lavora con passione e competenza nel settore di servizi alla persona. L’iniziativa, semplice, ma sentita, che è stata particolarmente apprezzata.

Due zampognari hanno aliettato il momento conviviale con musiche natalizie.