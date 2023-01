Problemi questa mattina, martedì 3 gennaio, nella distribuzione dell'acqua nel comune di Beinette.

Le criticità sono state rilevate in particolare in via Peveragno, via Mario Rossi e via Vecchia Cuneo.

Il sindaco, Lorenzo Busciglio, fa sapere che stata già avvisata l'ACDA che che provvederà il prima possibile ad intervenire.