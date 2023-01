Roccasparvera: il Comune cerca un gestore per i locali ex Prosit e il campo da tennis

Il Comune di Roccasparvera cerca un gestore per il campo da tennis e i locali comunali siti presso gli impianti sportivi in via del Potasso, località Truchet. La concessione avrà una durata massima di venti anni, con possibilità di risoluzione anticipata dei contratto. La presentazione delle istanze dovrà essere fatta entro il 21 gennaio 2023.

“La struttura che daremo in concessione è quella dove c'era il ristorante pizzeria Prosit – spiega il sindaco Manuel Guerra -. Un locale che può essere adibito a uso bar e piccola ristorazione con annesso campo da tennis scoperto e relativi spogliatoi. Il campo da calcio è invece gestito dall'associazione sportiva dilettantistica Pro Roccasparvera che conta ben cinque squadre tra bambini e adulti. Chi gestirà il locale si troverà dunque un campionato già fatto e un bel giro di gente tra allenamenti e partite”.

L’affidamento in concessione comporta la corresponsione da parte del concessionario di un canone annuo di concessione determinato nell’offerta economica definita in sede di gara che non potrà essere inferiore a 2.400 euro, iva compresa.

Il concessionario dovrà garantire l’apertura libera ai locali che dovranno essere adattati ad uso bar-piccola ristorazione come già avvenuto nelle precedenti gestioni, con un accesso non esclusivo ad eventuali soci.

“Lo scopo dell'amministrazione è quello di creare luoghi di ritrovo, favorire l’aggregazione sociale, la diffusione e la pratica dell’attività sportiva in genere”, conclude il primo cittadino.

