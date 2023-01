"Solidarietà allo sciopero della fame di Blengino: i lavori al 'Montalto' sono urgenti"

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota con cui Stefano Gemello - coordinatore del circolo PD di Fossano - dichiara il sostegno all'azione di protesta del segretario dei Radicali Cuneo Filippo Blengino, impegnato in uno sciopero della fame.



***



La Segreteria del Circolo fossanese del Partito Democratico esprime piena solidarietà a Filippo Blengino, segretario di Radicali Cuneo, nella sua iniziativa dello sciopero della fame ad oltranza, per sollecitare l'avvio dei lavori di ristrutturazione nella Casa di lavoro "Montalto" di Alba.



Nel sostenere le ragioni di Blengino, il Circolo ribadisce l'urgenza di tali lavori, al fine di scongiurare un ulteriore degrado della struttura, già segnalata come "critica" nel XVIII rapporto sulle condizioni di detenzione redatto dall'Associazione Antigone.