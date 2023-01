Addio a Giancarlo Mauro, storico fondatore dello Sci Club Valle Pesio

Chiusa di Pesio piange Giancarlo Mauro, uno degli storici fondatori dello Sci Club Valle Pesio. Aveva 73 anni ed è morto ieri sera, lunedì 2 gennaio, nella sua casa, probabilmente a causa di un infarto.

Operaio alla Michelin, poi manutentore di caldaie fino alla pensione. Era anche uno dei membri storici della sezione ANA di Chiusa Pesio. Tutti però lo ricordano per il profondo amore per la montagna e l'alpinismo: è stato allenatore di sci di fondo, responsabile del Soccorso alpino in Valle Pesio e del Cai Valle Pesio. Era molto orgoglioso di aver partecipato a 38 edizioni della gara internazionale di scialpinismo “Tre Rifugi”.

Nel 1991 fu travolto da una valanga mentre si allenava nella zona del Biecai e si salvò miracolosamente grazie all'aiuto dei cognati Attilio Fulcheri e Claudio Gola, che erano con lui.

Lo ricorda con affetto il sindaco Claudio Baudino: “Porgo le più sentite condoglianze alla famiglia di Giancarlo, sportivo di talento e poliedrico. Chiunque l’abbia incontrato durante un’escursione porterà con sé il ricordo di una persona dotata di una forza straordinaria e di un immenso attaccamento alle nostre montagne, di cui era profondo conoscitore. Sempre disponibile, nei giorni scorsi mi aveva anticipato la proposta di salire sulla Bisalta per issare il Tricolore, in occasione del Raduno Alpini d’Oc che si terrà quest’estate a Chiusa di Pesio”.

Tra i messaggi di cordoglio anche quello di Armando Erbì, direttore Conitours: “Ciao Giancarlo!Ci mancherai! Grazie per tutto quello che hai fatto per lo sviluppo delle discipline sportive invernali in Valle Pesio e non solo. Sempre in prima fila in tutte le manifestazioni sportive della nostra valle. Sentite condoglianze alla famiglia".

Giancarlo Mauro lascia la moglie Ivana e le figlie Benedetta e Alessandra, il genero Flavio, gli adorati nipoti Alessandro e Luce, la sorella Rina con Piero, i cognati Attilio con Anna ed Elisabetta con Guido.

I funerali saranno celebrati mercoledì 4 gennaio alle 15 nella parrocchiale di Sant’Antonino a Chiusa di Pesio dove stasera, martedì 3 gennaio alle 20, sarà recitato il rosario.