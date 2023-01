Alba, all'auditorium della Fondazione Ferrero va in scena "Per me era Beppe"

Domenica 8 gennaio alle ore 18 presso l’Auditorium della Fondazione Ferrero di Alba va in scena lo spettacolo teatrale “Per me era Beppe”di e con Damiano Grasselli.

Una biografia del più irregolare e solitario degli scrittori del Novecento italiano tratteggiata attraverso i racconti di Ugo e Luciana Cerrato.

Si tratta di una produzione di Teatro Caverna realizzata espressamente per il centenario fenogliano.

Lo spettacolo va in scena per la prima volta nella città di Alba a conclusione della mostra “Canto le armi e l’uomo. 100 anni con Beppe Fenoglio” a cura di Luca Bufano e realizzata presso la Fondazione Ferrero in Strada di mezzo 44.

L’ingresso in auditorium, adiacente alle sale espositive, sarà libero fino all’esaurimento dei posti disponibili