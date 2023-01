Enrico Costa: "Chi è stato assolto ora ha diritto all’oblio”

“Dal 1° gennaio è entrata in vigore la mia proposta sull’oblio per gli assolti: i motori di ricerca dovranno dissociare i nomi degli assolti dalle notizie circolanti in rete sulle inchieste da cui sono risultati estranei. Basta innocenti marchiati a vita da indagini che sono finite nel nulla o perché archiviate al termine della fase istruttoria o perché risultati estranei ai fatti loro contestati”.



Enrico Costa è soddisfatto dopo l’approvazione del suo emendamento alla riforma del processo penale di mediazione Cartabia, divenuto operativo all’inizio del nuovo anno.



«La persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione – recita l’articolo 64-ter della norma - può richiedere che sia preclusa l’indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».



La cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento dovrà semplicemente aggiungere una annotazione in proposito.



Commenta ancora il vicesegretario nazionale di Azione e responsabile Giustizia del partito: “Lo spirito delle mie iniziative, anche riguardo alle spese legali per gli assolti, è quello per cui se lo Stato ti chiama a rispondere per un reato e poi ti assolve deve consentirti di rientrare in società con la stessa reputazione che avevi prima. Non ci deve essere una macchia solo perché le notizie della tua indagine sono entrate nel circuito mediatico. La norma – aggiunge - non interessa tanto i processi di persone in vista e popolari, quanto le persone semplici che, ad esempio, vanno a cercare un lavoro e potrebbero non ottenerlo perché da una ricerca in rete di chi fa il colloquio compare subito la notizia della sua indagine benché l’interessato sia stato assolto».