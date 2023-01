Festività in campo per gli arbitri della sezione Aia di Bra

Due i momenti di aggregazione che nei giorni scorsi hanno riunito gli associati della sezione di Bra dell'Associazione Italiana Arbitri per archiviare il 2022 e ripartire al meglio nel nuovo anno.

Senza dare troppo spazio alla fantasia, il primo appuntamento è stata la classica cena conviviale e lo scambio degli auguri per le imminenti festività in un noto ristorante della zona; in un clima di allegria e lontani dalle fatiche del campo, gli associati si sono ritrovati con le famiglie e gli amici.

A ridosso del Capodanno, poi, un secondo momento di ritrovo è stato l'altrettanto tradizionale torneo di calcio a 5 tra associati della sezione. Cambiando il ruolo da arbitro a calciatore, quattro squadre si sono affrontate a viso aperto ma sempre all'insegna del divertimento e della voglia di passare una serata insieme.

Dopo la pausa natalizia riprenderanno gli appuntamenti tecnici con il raduno di metà campionato per affrontare al meglio la nuova stagione.

Le attività sono comunque sempre in svolgimento, col secondo corso arbitri in via di completamento; per chi volesse avere informazione sui prossimi corsi arbitri - sempre gratuiti -, si può contattare il numero 334/7152877 o l'indirizzo mail bra@aia-figc.it, il corso è aperto a ragazzi tra i 14 e i 39 anni.