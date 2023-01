Calcio Serie D: non si ferma il mercato del Fossano, Vincenzo Rodi nuovo giocatore blues

Non si ferma il mercato invernale del Fossano. I blues hanno ufficializzato un nuovo, per la precisione il quinto, movimento in entrata dopo Alfiero, Alvitrez, Premoli e Simonetta.

Nella restante parte di stagione mister Viassi potrà contare anche sulle prestazioni di Vincenzo Rodi, attaccante classe 2001 reduce dall'esperienza con la maglia della Matese.

LA NOTA UFFICIALE DEL FOSSANO CALCIO

Quinto innesto in casa Fossano Calcio: il presidente, il direttivo, il mister e lo staff tecnico danno il benvenuto a Vincenzo Rodi classe 2001. Ex calciatore di Castrovillari Calcio 1921 nella stagione 2021-22 autore di otto reti in serie D, nella prima parte della stagione al FC Matese, andrà a completare la rosa.