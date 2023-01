Judo Mondovì: al torneo di Natale di Dronero arrivano ben 16 medaglie!

GANBARU letteralmente vuol dire “non cedere”. Nella cultura giapponese assume un significato più ampio perché porta l’attenzione sul “lavorare con perseveranza, impegnando tutto sé stesso, per il raggiungimento di un obiettivo”. Tutto questo è stato messo in pratica dai novanta atleti, appartenenti alle società sportive Judo Valle Maira, Accademia Cuneo, Accademia Santena e Judo Mondovì, domenica 18 dicembre. In occasione del “Torneo di Natale 2022”, si sono ritrovati presso la palestra di via Marconi, a Dronero, trascorrendo l’intera giornata tra incontri e confronti, sia sul tatami che nel Dojo, con realtà nuove e differenti.

Sedici “i piccoli grandi campioni” monregalesi medagliati: Colombo Ettore, D’Andria Raffaele, Peluffo Leonardo, Berutti Aurora, Castellino Nicole, Canale Michele, Colombo Arturo, Rossi Emma, Blengini Pietro, Cekrezi Alex, Canale Lorenzo, Melnychenko Volodymyr, Abida Marwa, Elhadaj Achraf, Hmidou Maria e Basso Serse. Così, nel ringraziamento natalizio aperto a genitori e Babbo Natale, il maestro Alessandro Brizio ha lodato questi sportivi, enfatizzando come tali iniziative siano il fondamento, attraverso il processo di arricchimento spirituale, morale, fisico ed intellettivo, proprio della “ricerca della via” di ogni judoka.