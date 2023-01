Calcio, Torneo delle Regioni 2023: gironi, format e regolamento

Dopo quattro anni di trepidante attesa torna il Torneo delle Regioni, la competizione che dal 1959 rappresenta l’Italia del presente e del futuro della Lega Nazionale Dilettanti. L'urna ha stabilito la composizione dei gironi dove sono state inserite le 149 Rappresentative giovanili femminili e maschili di calcio a undici e calcio a cinque dei diciotto Comitati Regionali e dei CPA di Bolzano e Trento della Lega Nazionale Dilettanti.

Il sorteggio è stato effettuato martedì 20 dicembre nella sede di Roma della LND in collegamento da remoto con tutti i Presidenti dei CR. Anche per l'edizione numero 59, per la quinta stagione consecutiva, escluse le annate del 2020, 2021 e 2022, è stata confermata la formula che prevede due kermesse riservate rispettivamente al calcio a undici e al futsal in programma dal 21 al 27 aprile in Piemonte Valle D’Aosta e dal 1 all’8 aprile in Veneto per dare il giusto risalto a tutte le categorie Juniores (Under 19), Femminile, Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) in entrambe le discipline.

Al torneo prendono parte le rappresentative regionali espressione dei rispettivi Comitati, composte da venti calciatrici e calciatori per il calcio a undici, dodici per il futsal, selezionati sui territori.Per conoscere il Regolamento nei dettagli consulta i Comunicati Ufficiali N. 174 - 175 - 176 - 177

L’ultima volta il Piemonte Valle D’Aosta, ora presieduto da Mauro Foschia, ha ospitato il Torneo dedicato al calcio a undici nel 2010, quando il TDR è stato diviso in due eventi, uno riservato al calcio a undici e l’altro al calcio a cinque, con le due categorie più giovani che sono confluite nella kermesse principale. L’ultimo coinvolgimento del Piemonte VDA nell’organizzazione del TDR è più recente e riguarda il futsal, nel 2016, un altro snodo storico. Dopo cinque anni di accorpamento la competizione tornò al doppio evento ed il Piemonte VDA organizzò la manifestazione dedicata al calcio a 5 con tutte e quattro categorie in un unico concentramento.

Per il Veneto è una prima assoluta per quanto riguarda il concentramento di tutte le categorie del futsal. In generale il Comitato Regionale presieduto da Giuseppe Ruzza è tornato ad organizzare la competizione dopo quindici anni da quando nel 2008 scesero in campo solo le Rappresentative Juniores.

I NUMERI

Il Torneo delle Regioni vanta dei numeri che non hanno paragoni nel calcio italiano. Se sommiamo tutte le calciatrici ed i calciatori partecipanti insieme a tecnici e dirigenti arriviamo alla cifra record di oltre 2400 atleti, più di 1.000 persone contando solo gli staff tecnici e dirigenziali.

Il Piemonte VDA e il Veneto insieme nel 2023 accoglieranno oltre 3.500 persone.Calcio a undici: In corsa per i quattro trofei in Piemonte Valle D’Aosta ci saranno 78 Rappresentative, una in più dell’edizione 2019, per le categorie juniores (Under 19), allievi (Under 17), giovanissimi (Under 15) e calcio femminile (dai 14 ai 24 anni). Un segnale positivo che conferma la ripartenza vivace della LND dopo la pandemia.

In tutto scenderanno in campo complessivamente oltre 1540 calciatrici e calciatori accompagnati da più di 420 tra tecnici e dirigenti.

Calcio a 5: Quello del futsal in Veneto sarà un torneo imponente che coinvolgerà 864 tesserati LND dai 14 ai 26 anni che difenderanno i colori di 72 squadre impegnate in 130 sfide, come nell’ultima edizione, in rappresentanza di 18 regioni e dei Comitati Autonomi di Bolzano e Trento. Contando anche staff tecnici e accompagnatori saranno oltre 1.250 le persone che invaderanno “pacificamente” con la loro passione le località dove si giocherà il Torneo di futsal.

I GIRONI

Torneo delle Regioni C11

JUNIORES (U19) – ALLIEVI (U17) – GIOVANISSIMI (U15)

Girone A: LIGURIA – SARDEGNA – CAMPANIA – TOSCANA

Girone B: PIEMONTE VALLE D’AOSTA – MARCHE – SICILIA – BASILICATA

Girone C: FRIULI VENEZIA GIULIA – LAZIO – PUGLIA – LOMBARDIA

Girone D: BOLZANO – EMILIA ROMAGNA – MOLISE – ABRUZZO

Girone E: TRENTO – UMBRIA – CALABRIA – VENETO

FEMMINILE

Girone A: LIGURIA – SARDEGNA – CAMPANIA – TOSCANA

Girone B: PIEMONTE VALLE D’AOSTA – MARCHE – SICILIA – BASILICATA

Girone C: LAZIO – PUGLIA – LOMBARDIA

Girone D: BOLZANO – EMILIA ROMAGNA – ABRUZZO

Girone E: TRENTO – UMBRIA – CALABRIA – VENETO

Torneo delle Regioni C5

MASCHILE

Girone A: PIEMONTE VALLE D’AOSTA – LAZIO – PUGLIA

Girone B: VENETO – MARCHE – SICILIA – FRIULI VENEZIA GIULIA

Girone C: LIGURIA – EMILIA ROMAGNA – CAMPANIA – BASILICATA

Girone D: LOMBARDIA – UMBRIA – ABRUZZO – SARDEGNA

Girone E: TRENTO – TOSCANA – MOLISE – CALABRIA

FEMMINILE

Girone A: PIEMONTE VALLE D’AOSTA – LAZIO – PUGLIA – BOLZANO

Girone B: VENETO – MARCHE – SICILIA

Girone C: LIGURIA – CAMPANIA – BASILICATA

Girone D: LOMBARDIA – UMBRIA – ABRUZZO – SARDEGNA

Girone E: TRENTO – TOSCANA – MOLISE – CALABRIA

ALLIEVI (Under 17)

Girone A: PIEMONTE VALLE D’AOSTA – LAZIO – PUGLIA – BOLZANO

Girone B: VENETO – MARCHE – SICILIA

Girone C: LIGURIA – EMILIA ROMAGNA – CAMPANIA – BASILICATA

Girone D: LOMBARDIA – UMBRIA – ABRUZZO – SARDEGNA

Girone E: TOSCANA – MOLISE – CALABRIA

GIOVANISSIMI (Under 15)

Girone A: PIEMONTE VALLE D’AOSTA – LAZIO – PUGLIA

Girone B: VENETO – MARCHE – SICILIA

Girone C: LIGURIA – EMILIA ROMAGNA – CAMPANIA – BASILICATA

Girone D: LOMBARDIA – UMBRIA – ABRUZZO – SARDEGNA

Girone E: TOSCANA – MOLISE – CALABRIA

FORMAT

CALCIO A 11

Juniores Under 19

20 Rappresentative suddivise in 5 quadrangolari. Si qualificano ai quarti le prime classificate di ogni girone e le 3 migliori seconde.

Femminile

18 Rappresentative suddivise in 3 quadrangolari e 2 triangolari. Si qualificano ai quarti le prime classificate di ogni girone e le seconde nell’ambito dei quadrangolari.

Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15

20 Rappresentative suddivise in 5 quadrangolari. Si qualificano ai quarti le prime classificate di ogni girone e le 3 migliori seconde.

CALCIO A 5

Maschile

19 Rappresentative suddivise in 4 quadrangolari e 1 triangolare. Si qualificano ai quarti le prime classificate di ogni girone e le 3 migliori seconde nell’ambito dei soli gironi quadrangolari.

Femminile

18 Rappresentative suddivise in 3 quadrangolari e 2 triangolari. Si qualificano ai quarti le prime classificate di ogni girone e le seconde nell’ambito dei quadrangolari.

Allievi Under 17

18 Rappresentative suddivise in 3 quadrangolari e 2 triangolari. Si qualificano ai quarti le prime classificate di ogni girone e le seconde nell’ambito dei quadrangolari.

Giovanissimi Under 15

17 Rappresentative suddivise in 2 quadrangolari e 3 triangolari. Si qualificano ai quarti le prime classificate di ogni girone insieme alle seconde classificate dei gironi quadrangolari e alla migliore seconda nell’ambito dei triangolari.