Continua il progetto "Racchette in classe" del Tennis Comunale Pedona

Il Tennis Comunale Pedona, supportato dal Team Tennis Warriors e dal responsabile maestro Mellano Alessandro continua con il Progetto “Racchette in Classe” della Federazione Italiana Tennis: progetto gratuito rivolto alle scuole elementari che prevede lo svolgimento di tre lezioni di Mini Tennis a scuola e una presso le strutture del circolo.



Il progetto iniziato per la prima volta nel settembre del 2022 con l’Istituto Grandis di Borgo S. Dalmazzo e con il coinvolgimento di 520 alunni è poi continuato con la collaborazione di altre scuole della Val Vermenagna. Tra queste l’Istituto comprensivo di Robilante, di cui fanno parte i plessi scolastici di Limone Piemonte, Vernante, Roccavione, Entraque e Valdieri, che ha coinvolto più di 340 alunni dai 6 ai 10 anni. Con l’entusiasmo e il passaparola tra le maestre, il progetto è stato proposto anche all’Istituto Comprensivo di Cervasca e dei suoi plessi scolastici di S.Defendente, S.Croce e Vignolo coinvolgendo ulteriori 400 alunni dalla prima alla quinta elementare.



Grazie a questo progetto della FIT, rivolto a promuovere il gioco del tennis per tutti, è stato possibile insegnare a giocare a Tennis in ambito scolastico e inoltre ha permesso di entrare a contatto con le realtà dei club locali grazie alla disponibilità del T.C. Pedona di Borgo S. Dalmazzo. Un ringraziamento a tutte le maestre e agli Istituti che hanno permesso di attuare il progetto “Racchette in Classe” facendo conoscere lo sport del tennis come attività ludico-ricreativa a più di 1250 alunni per la prima volta a Borgo S. Dalmazzo e paesi limitrofi. Un progetto che grazie alla FIT verrà riproposto anche nel 2023 con la speranza per il futuro di incrementare ulteriormente il numero di scuole partecipanti.