A Dronero la consegna della Costituzione ai diciottenni

Il libro per eccellenza. A Dronero, lo scorso venerdì 30 dicembre, nella Sala del Consiglio in Comune, il sindaco Mauro Astesano ha consegnato una copia della Costituzione ad una rappresentanza dei droneresi che hanno compiuto o stanno per compiere 18 anni.

Un gesto davvero importante verso quanti si preparano a vivere l’età adulta, nei diritti e doveri che hanno segnato e segnano la storia della nostra Nazione.

“Abbiamo scelto di consegnarvi la Costituzione per darvi il benvenuto come nuovi cittadini attivi a pieno titolo - ha detto il primo cittadino alle ragazze e ai ragazzi presenti -. Un gesto questo che è anche un invito, l'invito ad essere protagonisti della vita civica. È un regalo prezioso e impegnativo, perché la Costituzione è il pilastro fondante della nostra democrazia".

La parola poi a Carlo Giordano, assessore alla Cultura. Da parte sua la lettura ed il ricordo delle parole di Pietro Calamandrei: "Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero perché lì è nata la nostra costituzione".

Il ruolo attivo dei giovani cittadini ed il comune che vuol essere per loro punto di riferimento. Presenti alla cerimonia anche l'assessore alle Politiche sociali Maria Grazia Gerbaudo ed i consiglieri Miriana Aimar e Dario Ghio.