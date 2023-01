Per lavori urgenti di adeguamento degli impianti elettrici, da lunedì 9 a venerdì 20 gennaio, dalle ore 8.00 alle ore 18.30 ad Alba

- è chiusa al transito veicolare e pedonale via Paruzza, nel tratto compreso tra via Vittorio Emanuele e vicolo San Biagio;

- è sospesa l’area pedonale di vicolo Provvidenza con deviazione del traffico veicolare proveniente da via Accademia in vicolo Provvidenza/via Paruzza.

La chiusura sarà segnalata da apposita segnaletica in via XX Settembre angolo via Gioberti.