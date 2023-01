Bra, il Comune favorisce l’autonomia abitativa di sei persone disabili

Il Comune di Bra predispone due alloggi in via Ascanio Sobrero per ospitare sei persone con disabilità. Il progetto rientra nel Pnrr, potendo dunque contare su un finanziamento di 357mila euro ed è stato già approvato.

I soggetti, spiega l’assessore alle politiche sociali Lucilla Ciravegna, "saranno presi in carico e seguiti da un tutor sia nella ricerca di un’occupazione che nella autonomia dalle proprie famiglie. Gli appartamenti, attraverso una convenzione con Atc, saranno dunque ristrutturati per accoglierli, in particolare con apposite soluzioni che riguardano la domotica. Sono inoltre al piano terra, pertanto privi di barriere architettoniche. Così, anche queste persone potranno vivere una vita autonoma a tutto tondo".

Le persone che usufruiranno dell’iniziativa saranno scelte tramite un bando, con cui sarà individuato chi può essere interessato, che risieda a Bra o negli 11 Comuni di riferimento dei Servizi Sociali Territoriali.

"Ci sembra un progetto interessante, anche se impegnativo. Riguarda piccoli numeri, ma si tratta di seguire dei soggetti in tutto il loro percorso di vita. Avendo già avuto in passato esperienze simili, lo crediamo però realizzabile", commenta Ciravegna.