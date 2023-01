Bra inaugura la nuova area giochi inclusiva di piazza Roma

È tutto pronto per il taglio del nastro del rinnovato parco giochi “Melvin Jones” di piazza Roma, che verrà inaugurato ufficialmente sabato 14 gennaio alle 15 con una cerimonia pubblica. Durante l’inaugurazione è previsto un divertente momento ricreativo per i più piccoli, oltre che un rinfresco per tutti i presenti. In caso di maltempo l’appuntamento verrà rinviato.

La nuova area, che prende il posto delle precedenti attrezzature ludiche, può contare su una giostra girevole, un’altalena ad amaca, due strutture a rotazione, un castello con scivoli e passerelle e un gioco di arrampicata (oltre a due molle esistenti che verranno ricollocate), situate su apposita pavimentazione anti trauma. Tutti giochi orientati all’inclusività, con possibilità di utilizzo anche da parte dei bambini disabili.

Il nuovo parco giochi di piazza Roma è stato realizzato dal Comune con il contributo della Fondazione Internazionale dei Lions Club LCIF insieme ai club del territorio (Lions Club Bra Host, Lions Club Bra del Roero, Leo Club) e della Banca di Credito Cooperativo di Cherasco.