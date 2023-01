Caraglio, il Comune a caccia del gestore per il bioparco Acquaviva

Si attesta sui 24.000 euro totali - quindi 2.000 euro al mese, soggetti eventualmente a rialzo - il bando per la gestione del Bioparco Acquaviva di Caraglio, recentemente pubblicato dal Comune.



Il bando copre i prossimi 15 anni e se le spese d'investimento saranno pari o superiori a due annualità, l'importo non sarà dovuto proprio per due anni; le attività comprese vedono la gestione del biolago turistico-ricreativo, del bar-ristorante, dell'ostello da 16 posti letto, del parco avventura, dell'area camper da 16 posti e del parco giochi per i bambini.



Le offerte potranno essere presentate sino al prossimo 6 febbraio. La struttura sarà da rendere operativa entro l'aprile 2023 per quanto riguarda il bar-ristorante e il biolago, ma gli altri servizi potranno essere attivati entro il mese di luglio.