Carcere di Alba: da +Europa interpellanza parlamentare al ministro della giustizia Nordio

“Il nostro parlamentare Riccardo Magi presenterà un’interpellanza parlamentare in merito alla drammatica situazione del carcere ‘Montalto’ di Alba”. Così in una nota stampa Flavio Martino, coordinatore di +Europa Granda.



“Ieri, insieme al nostro tesoriere Filippo Blengino che è in sciopero della fame da sette giorni, abbiamo incontrato il sindaco di Alba Carlo Bo, che vogliamo ringraziare. Continuare a procrastinare i lavori, in un periodo in cui il sovraffollamento carcerario è un’emergenza, è gravissimo. Proprio per questo il deputato di +Europa Riccardo Magi presenterà un’interpellanza parlamentare, ossia per domandare al Ministro della Giustizia Carlo Nordio quando i lavori di ristrutturazione di ampia parte del carcere, chiusa da quasi otto anni, finalmente potranno partire”.

[Ieri l'incontro tra l'esponente radicale in sciopero della fame e il sindaco Carlo Bo]