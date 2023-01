Cuneo, l'amministrazione incontra i residenti di piazza Boves: al centro, il 'porta a porta'

Come già anticipato nei mesi scorsi, l’amministrazione ha ritenuto necessario modificare l’erogazione del servizio di raccolta dei rifiuti nell’area di piazza Boves, a seguito di numerose segnalazioni sull’utilizzo non conforme dei cassonetti presenti in zona, con l’abbandono di materiali di ogni tipo al di fuori di essi.



In accordo con il Comitato di quartiere Centro Storico e il Consorzio Ecologico Cuneese si è perciò scelto di rimuovere i cassonetti e di passare al sistema “porta a porta”.



La modifica, prevista in un primo tempo per l’inizio del mese di dicembre 2022, è stata posticipata al 30 gennaio 2023 su richiesta del Comitato di quartiere per permettere un passaggio graduale e debitamente illustrato al nuovo metodo e per non impattare sulle abitudini del quartiere proprio durante le festività natalizie.



Al fine di spiegare dettagliatamente a residenti e negozianti i motivi e le modalità di tale cambiamento, è in programma per lunedì 9 gennaio 2023 alle ore 21 presso il Circolo ‘L Caprissi in piazza Boves 3 a Cuneo un incontro organizzato dal Comune di Cuneo insieme al CEC e al Comitato di quartiere Centro Storico. Saranno presenti la Sindaca Patrizia Manassero e l’Assessore all’Ambiente Gianfranco Demichelis, Simona Testa (Responsabile Tecnico del CEC) e il presidente del Comitato di quartiere Centro Storico Pietro Carluzzo.



In caso di dubbi o necessità di maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Ambiente del Comune di Cuneo chiamando lo 0171.444.521 o scrivendo a ambiente@comune.cuneo.it.