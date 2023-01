Cuneo Volley apre una campagna di crowfunding per i figli di "Claudione" Gazzera

Domani mattina (giovedì 5 gennaio) alle 9,30 al Cimitero di Cuneo si svolgeranno i funerali di Claudio Gazzera, il 53 enne ex manager di Cuneo Volley scomparso prematuramente il 31 dicembre scorso all’età di 53 anni lasciando nello sgomento amici e parenti, ma soprattutto senza il loro papà i figli Lorenzo ed Alessandro.

La società del presidente Gabriele Costamagna in queste ore ha appena aperto una campagna di crowdfunding, a loro beneficio.

Chi vorrà, potrà contribuire con una donazione, che in futuro garantirà loro, anche se solo in parte, un sostentamento economico nello studio e nelle esigenze che verranno. La donazione sarà suddivisa in parti uguali ai due figli, con formula di tutela.

Dopo solo mezz'ora dal suo lancio sono già stati raccolti 100 euro.

Le donazioni possono essere versate collegandosi al link https://www.gofundme.com/f/in-memoria-di-claudio-gazzera?utm_campaign=p_cp+share-sheet&utm_content=undefined&utm_medium=social&utm_source=instagram_story&utm_term=undefined