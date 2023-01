Grinzane Cavour: il Comune saluta un 2022 ad "alto voltaggio"

Speranza 2023: tornare a trattare come ordinario l’aspetto delle spese ordinarie. Sembra quasi uno “sciogli lingua” ma è la dura realtà del 2022 con cui molti Comuni si sono trovati a vivere da alcuni mesi a questa parte, a causa della voce “costi energia” schizzata verso l’alto per l’aumento vertiginoso di luce e metano.

Anche il Comune di Grinzane Cavour ha cercato di rimediare o meglio tamponare questa emoraggia di denaro che è stato convogliato per pagare le bollette: sono state spente le luci pubbliche durante buona parte delle ore della notte, e abbassati i gradi del riscaldamento. Tutte operazioni che hanno accomunato molte amministrazioni del nostri paesi di Langhe e Roero.



«La più grande difficoltà dell’anno appena trascorso - afferma il sindaco Gianfranco Garau - è stata quella relativa al pagamento delle utenze per metano e energia elettrica. A livello di denaro abbiamo utilizzato l’avanzo di amministrazione ed i circa 30 mila Euro arrivati dallo Stato, per non rischiare di stare senza lue e riscaldamento, per una spesa che è aumentata di 90 mila Euro rispetto al 2021.



Con questa difficoltà nel gestire costi ordinari che di ordinario non hanno avuto niente, viene da sé che gli sforzi del Comune siano stati concentrati su questa grave criticità. Ora per il 2023 speriamo che questa spesa sia più sostenibile, anche se i primi mesi saranno ancora complicati. Vedere il paese al buio per gran parte della notte non fa piacere a nessuno, ma questo è stato un tentativo per diminuire il costo della bolletta dell’energia elettrica».



Ma non tutto è negativo, c’è anche l’altra faccia della medaglia: «La forte impronta del volontariato – prosegue il primo cittadino - ha lasciato il suo segno positivo, e le varie associazioni del paese si sono date da fare per il bene del paese, mantenendo le persone unite nelle difficoltà. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto in questo, stimolo per continuare a fare bene».



Nel 2022 ci sono anche stati lavori importanti, ed alcuni continueranno nel 2023: «Nel 2022 credo che le opere del nuovo belvedere al castello di Grinzane Cavour, realizzato grazie alla Fondazione CRC, l’inizio del lavori movimento terra per lo scolmatore in Parea, il parcheggio in via dell’Asilo ed il nuovo tetto della palestra comunale siano segno della volontà del Comune di continuare a migliorare il paese nonostante le difficoltà. Dal 2020 ad oggi abbiamo investito circa 1 milione e 200 mila Euro solo da Pnrr. Per il 2023 continueremo il progetto dello scolmatore e lavoreremo su altre idee, senza dimenticare che la Provincia di Cuneo sta migliorando l’efficientamento energetico dell’edificio di sua proprietà in cui sono ospitate la scuola elementare e l’istituto superiore di Agraria».