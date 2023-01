L’addio a don Augusto Scavarda in programma domani, 5 gennaio, al Sacro Cuore di Vercelli 

Dopo le lacrime, l’addio. Sarà celebrato domani, giovedì 5 gennaio, alle ore 12, presso la chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Vercelli, il funerale di don Augusto Scavarda.

Un esempio? Il post apparso sul suo profilo Facebook in occasione del quarantennale di sacerdozio, che ha la valenza di un testamento spirituale: «1980 - 7 giugno - 2020. Grazie Signore, per la tua fiducia e bontà nei miei confronti chiamandomi al tuo servizio come sacerdote nella Congregazione di don Bosco. Quarant'anni di prete sostenuto dai tuoi doni, Signore, e dalla preghiera di tante persone che mi hanno voluto bene e continuano a volermi bene. Sostienimi ancora e ti affido tutte le persone delle mie parrocchie e coloro che ho incontrato in questi anni di servizio. Pregate per me e io prego per voi. D. Augusto».