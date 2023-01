Montaldo Mondovì, il Comune si aggiudica un edificio all'asta: diventerà un'attività a servizio del paese

Il 2023 è iniziato nel migliore dei mondi a Montaldo Mondovì perché, a fine dicembre, il Comune ha preso parte a un'asta giudiziaria aggiudicandosi una graziosa struttura prospicente al municipio che potrà ospitare un nuovo servizio per la comunità.

Grande soddisfazione in paese per questo obiettivo raggiunto dall'amministrazione.

"L'edificio che siamo riusciti ad aggiudicarci, per circa 26mila euro - spiega il sindaco Giovanni Balbo che abbiamo contattato insieme all'assessore Roberto Chiera - è adiacente al municipio ed è dotato di una piccola porzione di terrero attorno. E' nostra intenzione recuperarlo e adattarlo al meglio per ospitare un servizio bar e magari un piccolo negozietto di prodotti tipici con possibilità di farlo diventare un punto tappa per le e-bike con colonnine di ricarica, per incentivare la scoperta del nostro territorio, immergendosi nella sua natura e nelle sue bellezze".

La notizia è stata ufficializzata lo scorso 23 dicembre tra le comunicazioni date al consiglio comunale, occasione in cui è stata consgnata anche una targa di ringraziamento a Donatella Ansaldi, storica impiegata dell'ufficio postale per il servizio svolto negli anni.