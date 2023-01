Monticello d’Alba piange Amedeo Manfrin, ex impiegato impegnato nel sociale

Si sono svolti ieri, martedì 3 gennaio, i funerali di Amedeo Manfrin 66 anni, ex impiegato in pensione.



Molto impegnato nel sociale, aveva promosso le iniziative della Biblioteca del Tempo e creato il progetto “I colori di Anna” in seguito alla morte 20 anni fa della figlia, con il quale si è potuto sostenere una scuola indiana seguita dal Cottolengo di Torino.



Commosse le parole del sindaco Silvio Artusio Comba: “Ci mancherà la sua presenza, ma il suo vigore spirituale sarà sempre con noi. Una bella persona, una bella famiglia che ha conosciuto salite pesante nella vita, ma ha saputo trasformarle in amore per il prossimo”.



Lascia la moglie Claudia e il figlio Alessandro.