Per il raduno mongolfiere a Mondovì riapre l'area camper di Rocca de' Baldi

In occasione del tradizionale raduno delle Mongolfiere a Mondovì, in programma da venerdì 6 a domenica 8 gennaio, a supporto dell'accoglienza, in presenza di condizioni meteo favorevoli è riaperta con i suoi servizi l'area camper l'Airone nel comune di Rocca de' Baldi.

In totale ci sono 23 posti camper con possibilità di allaccio elettrico, un blocco servizi, panche e tavoli.

Per informazioni contattare il Comune: tel. 0174 587103 – rocca.de.baldi@ruparpiemonte.it

Link: www.areeprotettealpimarittime.it/news/462/nuova-area-attrezzata-a-rocca-del-baldi

Per tutte le informazioni su parcheggi, orari della manifestazione, attività da svolgere in zona consultate il sito https://www.aeroclubmondovi.it/faq/

L'EVENTO

Oltre 30 palloni coloreranno il cielo della città piemontese, simbolo dell’aerostatica italiana. Il Raduno Aerostatico è organizzato dall’Aeroclub Mongolfiere di Mondovì col supporto del Comune di Mondovì, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, con la partnership di Intesa-Sanpaolo e con la collaborazione dell’Associazione “La Funicolare”.

I decolli del Raduno di mongolfiere dell’Epifania di Mondovì 2023 non avverranno dalla consueta area di “Parco Europa” ma da un terreno situato in corso Inghilterra / incrocio con via Milano, nella zona artigianale di Mondovì.

Il programma prevede due decolli al giorno, tutti i giorni: al mattino alle ore 9 al pomeriggio alle 14,30. Gli spettatori possono assistere ai decolli delle mongolfiere posizionandosi ai due lati dell’area di decollo.

Confermato lo show serale “Night Glow” sabato 7 gennaio alle 18,30. Eventuali variazioni del programma dipenderanno dalle condizioni meteo.Per altri dettagli, clicca qui: www.aeroclubmondovi.it/il-programma/

Navette di collegamento col centro città

Grazie alla collaborazione con l’Associazione di promozione sociale e culturale “La Funicolare” di Mondovì, la zona di decollo delle mongolfiere del Raduno dell’Epifania 2023 sarà collegata al centro città con un servizio navetta che consentirà al pubblico di visitare la città fra i voli del mattino e quelli del pomeriggio. Sabato 7 e domenica 8 gennaio l’Associazione “La Funicolare” organizza, nel rione storico di Mondovì Piazza, la sesta edizione del “Re Mercante” (hand-made market di opere dell’arte e dell’ingegno), evento di perfetto contorno per il Raduno di mongolfiere.