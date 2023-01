Quali sono i nomi per bambini di tendenza nel 2023?

Avrete un bebè nel 2023? Prima di tutto, auguroni. Secondo: avete già scelto il nome o siete ancora indecisi? Come dicevano i latini: «Nomen est omen» ovvero «Un nome, un destino», così in soccorso di mamma e papà arriva l'ultimo rapporto dell’Istat su natalità e fecondità della popolazione residente, che ha rivelato quali sono i nomi più diffusi in Italia.

Ebbene, per quanto riguarda i maschietti in pole position c’è ancora una volta Leonardo (origine germanica, significa leone, forte, valoroso, coraggioso. L’onomastico si festeggia il 6 novembre), che mantiene saldamente il primato conquistato già nel 2018. Praticamente se ai giardini chiamate Leonardo rischiate che si girino in dieci.

Gettonatissimo anche Alessandro (origine greca, significa colui che protegge gli uomini, ma anche uomo salvo, che salva. L’onomastico si festeggia il 26 agosto), che sale di una posizione rispetto allo scorso anno.

Terzo posto per Tommaso (origine aramaico-ebraica, significa gemello. L’onomastico si festeggia il 3 luglio), mentre Francesco (origine latina, significa francese o proveniente dalla Francia. L’onomastico si festeggia il 4 ottobre) passa dal secondo al quarto.

Ma passiamo alle bambine. Il nome Sofia (origine greca, significa sapienza, sapere, saggezza, scienza, conoscenza. L’onomastico si festeggia il 30 settembre), resta stabile in prima posizione.

Conquista una posizione Aurora (origine latina, significa rosseggiante, luminosa, splendente d’oro, aurea. L’onomastico si festeggia il 20 ottobre), che dal terzo è passato al secondo posto, scambiandosi con Giulia (origine latina, significa colei che discende da Giove. L’onomastico si festeggia il 22 maggio).

Al quarto posto è stabile Ginevra (origine celtico-gallica e normanna, significa spirito o genio bianco, elfo splendente. L’onomastico si festeggia l’11 gennaio), che già sembra un po’ meno scontato.

Se non c’è niente che vi ispiri, potete sempre prendere spunto dagli USA. Georgie (variante di Giorgia, origine greca, significa colei che lavora la terra. L’onomastico si festeggia il 15 febbraio), Charlotte (variante di Carlotta, origine germanica, significa forte, valente. L’onomastico si festeggia il 4 novembre), Evelyn (variante di Evelina, origine germanica, significa ringraziamento, ma anche legge, ragione. L’onomastico si festeggia il 1° novembre, perché è nome adespoto ossia senza santo omonimo patrono), Kate (variante di Caterina, origine greca, significa pura. L’onomastico si festeggia il 25 novembre), Emily (variante di Emilia, origine latina, significa emulo rivale o anche cortese. L’onomastico si festeggia il 22 maggio), Isabel (variante di Isabella, origine ebraica, significa Dio è il mio giuramento. L’onomastico si festeggia l’8 luglio).

Per i maschi piacciono Christian (variante di Cristiano, origine greca, significa seguace di Cristo, devoto e consacrato a Cristo. L’onomastico si festeggia il 7 aprile), Michael (variante di Michele, origine ebraica, significa Forza di Dio. L’onomastico si festeggia il 29 settembre), William (variante di Guglielmo, origine germanica, significa elmo della volontà, protetto dalla volontà. L’onomastico si festeggia il 10 febbraio), Justin (variante di Giustino, origine latina, significa giusto. L’onomastico si festeggia il 31 luglio), Benjamin (variante di Beniamino, origine ebraica, significa figlio prediletto. L’onomastico si festeggia il 31 marzo), Noah (variante di Noè, origine ebraica, significa il ristoratore delle forze fisiche e delle energie spirituali. L’onomastico si festeggia il 18 novembre), James (variante di Giacomo, origine ebraico-aramaica, significa Dio protegge. L’onomastico si festeggia il 25 luglio), Lucas (variante di Luca, origine greco-latina, significa luce. L’onomastico si festeggia il 18 ottobre) ed Ethan (origine ebraica, significa costante. L’onomastico si festeggia il 1° novembre, perché è nome adespoto ossia senza santo omonimo patrono).

È sempre più rara la scelta di trasmettere il nome dei nonni o di altri parenti ai propri figli, soprattutto se il nome in questione risulta essere “fuori moda” o se tende a suonare come antico.

Tra gli stranieri che vivono in Italia spiccano nomi come Adam (variante di Adamo, origine ebraica, significa uomo. L’onomastico si festeggia il 16 maggio), Rayan (origine irlandese, significa piccolo re. L’onomastico si festeggia il 1° novembre, perché è nome adespoto ossia senza santo omonimo patrono) e Amir (origine araba, significa principe azzurro. L’onomastico si festeggia il 1° novembre, perché è nome adespoto ossia senza santo omonimo patrono). Ma pure loro scelgono spessissimo nomi italiani molto usati soprattutto al Sud come Mattia (origine ebraica, significa uomo di Dio. L’onomastico si festeggia il 14 maggio), Giuseppe (origine aramaico-ebraica, significa Dio accresca. L’onomastico si festeggia il 19 marzo), Lorenzo (origine latina, significa abitante di Laurento ossia città dell’alloro. L’onomastico si festeggia il 10 agosto), Antonio (origine greco-latina, significa colui che combatte. L’onomastico si festeggia il 17 gennaio). E volete sapere qual è il nome femminile preferito dagli stranieri? Sofia (pure qui).