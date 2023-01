Borgo in lutto per la morte del ristoratore Guido Serale: fondò con la moglie Le Lanterne a Beguda

Borgo San Dalmazzo in lutto per la scomparsa di Guido Serale, 74 anni, storico ristoratore di frazione Beguda. È morto questa mattina, mercoledì 4 gennaio, all’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, dove era ricoverato dall'8 dicembre per un arresto cardiaco.

A fine anni '80 aveva rilevato con la moglie Marisanna Viale il negozio di alimentari della suocera. Dopo un paio di anni come gastronomia, lo trasformarono nel ristorante pizzeria Le Lanterne. L'attività si amplia in una casa storica del 1600 che affaccia sulla statale 21 e oggi ospita anche un hotel. Tutto a conduzione familiare con il supporto dei figli Daniel ed Elena.

Lo ricorda la sindaca Roberta Robbione: “A nome mio personale e della Amministrazione Comunale rivolgo le più sentite condoglianze alla moglie, alla figlia e al figlio e al genero Mauro Bernardi. È stata una figura significativa per la nostra città, un imprenditore che ha fatto crescere non solo la sua attività, ma il territorio. Lo si vedeva sempre al lavoro attorniato dai familiari, propositivo nel segnalare le situazioni che potevano migliorare la vita della comunità di Beguda”.

Guido Serale lascia la moglie Marisanna, i figli Daniel ed Elena, cinque nipoti, il genero Mauro Bernardi direttore dell'Atl del Cuneese e parenti tutti. Era anche lo zio di Luca Serale, vice sindaco di Cuneo.

I funerali saranno celebrati giovedì 5 gennaio alle 15 nella parrocchiale di San Dalmazzo. La recita del rosario alle 19.30 di questa sera, mercoledì 4 gennaio, nella chiesa di Beguda.