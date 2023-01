Fontanelle, al circolo Acli riparte il secondo ciclo del corso di ginnastica dolce

Si sono svolte con successo le attività durante le feste presso il circolo pensionati affiliato Acli di Fontanelle, frazione di Boves.

Con l’inizio del 2023 riprendono anche gli appuntamenti dedicati al vivere bene.

Da venerdì 13 gennaio alle ore 14.45, si riparte con il secondo ciclo della “ginnastica dolce”. Per ginnastica dolce si intende un tipo di attività motoria nella quale prevalgono movimenti lenti e graduali, eseguiti al corpo libero senza richiedere uno sforzo particolare a chi la pratica.

Questo tipo di attività consente di muovere tutto il corpo con delicatezza e apprendere direttamente un esercizio della forza giusto, da applicare poi nella vita quotidiana. Inoltre, permette di tenere i muscoli in uno stato di tonicità essenziale per proteggere le articolazioni e fornire un buon supporto.

Chi fosse interessato, si presenti presso la sede del Centro Pensionati Fontanelle in via Don Pellegrino 1 a Fontanelle di Boves. Per informazioni, chiamare Francesco al n. 3479683927.