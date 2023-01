In che modo Bitcoin fa soldi

Bitcoin è nato nel 2009 dopo che il suo anonimo creatore, Satoshi Nakamoto, ha presentato il concetto di una valuta digitale decentralizzata. È diventato il trampolino di lancio per molte altre valute virtuali, ispirando un'industria globale del valore di oltre 3 trilioni di dollari. Tuttavia, Bitcoin rimane la criptovaluta più importante, sempre più ricercata da aziende, investitori e aziende in tutto il mondo.

Il sistema decentralizzato di Bitcoin consente ai suoi utenti di inviare e ricevere pagamenti in modo autonomo, senza intervento esterno. La rete comprende minatori indipendenti che convalidano le transazioni blockchain e generano nuovi Bitcoin per la circolazione per le ricompense. Ciò facilita la sicurezza delle transazioni e delle reti Bitcoin. Tuttavia, c'è molto di più su Bitcoin che dovresti sapere per capire come fa soldi.

Un sistema di pagamento elettronico peer-to-peer

Bitcoin condivide alcune caratteristiche con denaro reale, ma ha anche diverse qualità uniche. Ad esempio, la sua rete peer-to-peer decentralizzata funziona su software open-source che consente a chiunque di partecipare al mantenimento del registro pubblico delle transazioni. La sua tecnologia blockchain sottostante trasmette tutte le transazioni ai minatori sulla rete, raggiungendo un consenso e includendole in blocchi.

I minatori convalidano le transazioni in blocchi cronologicamente, creando un record pubblico di tutte le transazioni Bitcoin. La convalida delle transazioni Bitcoin sulla blockchain riduce anche il rischio di doppia spesa o inversione dei pagamenti, proteggendo gli utenti dalle frodi.

Bitcoin Mining

La rete distribuita di Bitcoin consente a chiunque in tutto il mondo di inviare e ricevere fondi senza l'interferenza di banche o autorità di regolamentazione. Consente inoltre a entità o minatori indipendenti di fornire i propri server per elaborare le transazioni. Usano sofisticati computer e software per sincronizzare il record delle transazioni Bin, creando un consenso che protegge la rete da qualsiasi forma di controllo centrale.

I minatori ricevono una commissione di transazione per la convalida dei pagamenti e la coniazione di nuovi token. Il processo prevede il completamento dei calcoli crittografici e solo il primo minatore a risolvere il puzzle ottiene le ricompense in Bitcoin. I premi si riducono della metà ogni quattro anni in un processo chiamato dimezzamento. Vale anche la pena notare che Bitcoin ha un limite di fornitura limitato di soli 21 milioni di token.

Valore del Bitcoin

A differenza delle valute legali, i cui valori sono legati a beni fisici e regolati dai governi, Bitcoin è una valuta digitale non legata a nessuna merce fisica o autorità. Invece, il suo valore deriva dalla volontà delle persone di usarlo come pagamento e come bene di investimento. Il valore di Bitcoin fluttua in base alle percezioni del pubblico.

Ad esempio, i commenti positivi su Bitcoin, come le campagne dei leader del settore, gli consentono di guadagnare valore. In alternativa, sentimenti negativi come gli hack di scambio di criptovalute ritraggono male Bitcoin, abbassandone i prezzi.

Bitcoin è altamente volatile e lo rende un asset con forti e sostanziali fluttuazioni di prezzo. Il valore di Bitcoin è salito alle stelle nell'autunno del 2020, perdendo quasi la metà della primavera successiva. Ha ripreso a salire pochi mesi dopo, aumentando di quasi il doppio per raggiungere il prezzo di $68.000 per BTC a novembre. Bitcoin ha dimostrato la capacità di resistere all'inflazione meglio delle valute legali e di altre risorse tradizionali.

Ciò ha avuto un impatto sull'immensa crescita dei prezzi, con l'aumento dei volumi di trading giornalieri su importanti scambi come bitcoin 360 ai . Mentre la fornitura di Bitcoin è limitata a soli 21 milioni di token, le singole monete sono divisibili in otto punti decimali. Ciò consente agli utenti di spendere Bitcoin per microtransazioni più grandi, medie e minori. L'offerta limitata di Bitcoin induce scarsità, consentendogli di attrarre e mantenere una proposta di valore più elevata nel tempo. Gli esperti ritengono che Bitcoin diventerà ancora più prezioso a causa della sua crescente domanda e della diminuzione dell'offerta.

Bitcoin è senza dubbio la criptovaluta più popolare e redditizia oggi. Il suddetto articolo ha delineato che cosa dovete conoscere circa come funziona e fa i soldi.