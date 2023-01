In che modo i governi tassano Bitcoin

Chiunque abbia intenzione di investire in Bitcoin dovrebbe conoscere la sua tassazione per evitare problemi con il contribuente. Bitcoin è tra le molte forme di denaro digitale decentralizzato oggi. Chiamate anche criptovalute, questi soldi digitali vengono eseguiti sulla tecnologia blockchain che crea una rete di nodi o computer connessi.

Ma Bitcoin è più del denaro ed è una risorsa digitale che le persone scambiano per profitti. Altri lo usano come investimento. Oggi, molte persone detengono Bitcoin del valore di migliaia o milioni di dollari nei loro portafogli crittografici. L'idea è quella di mantenere le loro monete digitali, in attesa che il loro valore aumenti e venderle per i profitti.

Tuttavia, diversi paesi e governi hanno percezioni diverse di Bitcoin. Ad esempio, un paese come la Cina ha vietato il mining di Bitcoin. Invece di abbracciare questa valuta digitale, la Cina ha sviluppato uno Yuan digitale. I cittadini cinesi possono scambiare questa valuta virtuale tramite lo https://biticodes-italy.com/ .

Tuttavia, El Salvador ha abbracciato Bitcoin e ne ha fatto una moneta a corso legale. Bitcoin è una proprietà in alcuni paesi, il che significa che persone e aziende pagano le tasse quando vendono Bitcoin.

A livello globale, le autorità hanno regole diverse che disciplinano la tassazione dei Bitcoin. Ecco i modi in cui i governi di tutto il mondo tassano Bitcoin.

USA

Secondo l'IRS, Bitcoin è una risorsa di capitale. Ciò significa che individui e aziende pagano le tasse sui loro guadagni dalla vendita di Bitcoin. Ad esempio, il contribuente si aspetta che tu paghi un'imposta sulle plusvalenze a breve termine dopo aver detenuto Bitcoin per un anno o meno. Se mantieni la tua posizione più a lungo di così, il fisco si aspetta che tu paghi un'imposta a lungo termine sulle plusvalenze.

Tuttavia, non paghi alcuna tassa quando acquisti Bitcoin. Teoricamente, non dovrai nulla al fisco se mantieni Bitcoin. L'unica volta che paghi una tassa è quando vendi o scambi Bitcoin.

L'aliquota fiscale delle plusvalenze di Bitcoin varia dallo 0% al 37% quando si vende entro un anno. Tuttavia, l'aliquota fiscale è molto più bassa se si detiene la criptovaluta per più di un anno, tra lo 0% e il 15%. Ma può arrivare fino al 20%, a seconda di una persona o combinato con il reddito coniugale. I possessori di Bitcoin possono utilizzare qualsiasi perdita per compensare la loro imposta sul reddito per un totale di fino a $3.000.

Regno Unito

Il Regno Unito non ha regole specifiche sulla tassazione di Bitcoin o criptovaluta. Invece, Bitcoin è soggetto all'imposta sul reddito o all'imposta sui guadagni in conto capitale. L'imposta che un detentore di Bitcoin paga dipende dalle transazioni che effettua. Se le autorità notano che hai realizzato un reddito, si aspettano che tu paghi un'imposta sul reddito. E se realizzi una plusvalenza, le autorità si aspettano che tu paghi un'imposta sulle plusvalenze.

Canada

In Canada, il contribuente non vede Bitcoin come una valuta. Invece, lo considerano una merce o un bene di capitale come una proprietà in affitto o un magazzino. Quando si tassano Bitcoin come reddito, il contribuente si aspetta che il detentore paghi l'imposta sul reddito sui proventi maturati dalla transazione crittografica. Se il contribuente tassa Bitcoin come una plusvalenza, il detentore paga un'imposta sulle plusvalenze sulla metà dei profitti maturati dalla transazione crittografica.

I titolari di Bitcoin pagano tra il 15% e il 33% per l'imposta sul reddito, a seconda del loro reddito imponibile. Vale la pena notare che l'agenzia delle entrate del Canada tiene traccia degli investimenti in criptovalute lavorando con diversi scambi di criptovalute. Così, CRA può acquisire le informazioni degli utenti Bitcoin dagli scambi di criptovalute e rintracciare gli investitori di criptovalute. Forse, questo dovrebbe spingere gli investitori canadesi di Bitcoin a segnalare i loro investimenti in criptovalute e pagare le tasse pertinenti.

Altri Stati

In paesi come l'Australia, Bitcoin è una risorsa che attira l'imposta sul reddito e l'imposta sui guadagni in conto capitale. In Germania, Bitcoin è un bene privato piuttosto che una proprietà, il che significa che attira l'imposta sul reddito fiscale individuale e nessuna imposta sui guadagni in conto capitale. Altri paesi con regole che disciplinano la tassazione dei Bitcoin includono la Svizzera e i Paesi Bassi. Alcuni paesi hanno una posizione morbida o lassista sulle criptovalute. Pertanto, chiunque sia interessato a fare trading o investire in Bitcoin dovrebbe comprendere le norme fiscali del proprio paese per evitare problemi con il contribuente.