Limone Piemonte, grande affluenza di pubblico per lo spettacolo “Limone Light, Music & Fire”

Grande soddisfazione da parte degli organizzatori (Scuola Sci Limone in collaborazione con la Sciovia del “ Maneggio “ e con il Comune di Limone Piemonte) per il numerosissimo pubblico che ha assistito ieri sera, martedì 3 Gennaio, allo spettacolo “Limone Light, Music & Fire” sulla pista del Maneggio.

L’affluenza del pubblico, infatti, è andata ben oltre le più rosee aspettative. Sulla pista perfettamente innevata e preparata, ha emozionato la fiaccolata di ben 250 bimbi che frequentano i corsi della Scuola Sci Limone.

Adrenaliniche sono state le esibizioni dei Maestri della Scuola Sci Limone, con coreografie che hanno stupito tutti con l’utilizzo di tute, sci e bastoni luminosi . Al termine gli spettatori hanno potuto assistere allo spettacolo dei fuochi artificiali “piromusicali “.

Un evento senza un attimo di pausa, presentato con la consueta “verve” ed allegria da Sonia De Castelli e con musica a tutto volume grazie al team di “Spettacolo per passione” guidato da Rocco di Folco “Rocky”.

Presente anche il Sindaco di Limone, Massimo Riberi, che ha ringraziato organizzatori e spettatori, ma soprattutto la Sciovia del Maneggio e la Riserva Bianca per l’incredibile lavoro svolto per permettere ai tantissimi turisti che in questi giorni affollano Limone.

La serata si è conclusa con la classica cioccolata calda offerta dai bar del Maneggio ed il vin brûlé dei Maestri della Scuola Sci Limone.

Un ringraziamento particolare va ai circa 30 Sponsor di “Limone For Family” che permettono lo svolgimento di questi eventi sulla neve.