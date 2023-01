Sanfront, cordoglio per la morte di “Marco ’l Mulinè”

Cordoglio a Sanfront per la morte di Marco Ferrato, “Marco ’l Mulinè”, come era conosciuto in paese. Classe 1965, aveva 57 anni ed è deceduto all’Ospedale Carle di Cuneo.

Era identificato con questo appellativo perché i suoi nonni avevano uno dei mulini di Sanfront, immobile che lui aveva ristrutturato, come abitazione.

Ferrato faceva l’escavatorista e gestiva un’impresa che aveva fatto crescere con professionalità nell’ambito dell’edilizia.

“Un grande lavoratore, una brava persona”, nei commenti di chi lo conosceva. n dolore per tutta la comunità

Il sindaco di Sanfront Emidio Meirone: "Un dolore per tutta la comunità. Un lavoratore ed un padre di famiglia che se ne e' andato troppo presto A nome mio e di tutta l'amministrazione esprimo le più sincere condoglianze ai suoi familiari".