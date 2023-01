Festa riuscita al Centro educativo post-scolastico di Oasi Giovani di Savigliano

Anche il Centro educativo post-scolastico di Oasi Giovani ha salutato le Festività con il tradizionale momento conviviale, prima delle vacanze, dedicato a ragazzi ed educatori.

Anche in questo caso, visita di Babbo Natale e distribuzione di cioccolata calda, a cui sono seguiti i momenti di svago: tombolata per i più piccoli e attività organizzate in sala giochi per i ragazzi più grandi.

Il momento di festa al Centro educativo è arrivato a breve distanza da un altro appuntamento conviviale in casa Oasi Giovani. Presso il Pantheon dei Benefattori, il 21 dicembre scorso, si è tenuto lo scambio degli auguri tra dipendenti, soci e volontari, con un rinfresco preparato dagli allievi del Cnos Fap ed una piccola lotteria a sostegno della campagna natalizia.

Campagna che prosegue e che, per il 2023, punta ad accogliere al Centro educativo post-scolastico dieci nuovi bambini. Oasi Giovani si sta impegnando a raccogliere 12.000 euro per coprire le loro rette annuali: ogni retta calmierata copre i costi per l’accompagnamento delle educatrici, la merenda, i giochi e le attività proposte ogni pomeriggio. È possibile donare con un bonifico (IBAN IT85 B06305 46851 000010111 122 - causale “Borsa di Studio Oasi”) oppure rivolgersi direttamente alla segreteria di corso Roma 117 (telefono: 0172.712584).