La Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo propone tre corsi

La Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo da più di trent’anni specializza giovani tecnici per inserirli nel mondo della produzione e postproduzione audio, video e musicale, in studio e dal vivo con tre corsi:Tecnico del Suono - Tecnico di Produzione Musicale e Tecnico di Produzione Video

Questi percorsi accolgono una selezione di giovani appassionati provenienti da tutta Italia, che presso la Scuola APM svolgono un percorso completo di formazione professionale con l’obiettivo di inserirsi nel settore.

È prevista l’attivazione di uno stage, totalmente gratuito per l’azienda ospitante, della durata di tre mesi, da effettuare nel periodo compreso tra marzo e luglio 2023, per permettere agli allievi di confrontarsi con il mondo del lavoro e sviluppare praticamente le conoscenze acquisite.

Gli allievi sono assicurati a carico dell’ente per tutta la durata dello stage, e dispongono dell'attestato di frequenza del corso di sicurezza sul lavoro.

I dettagli dei corsi:

TECNICO DEL SUONO:

DURATA: 1200 ore. Teoria: 720 - Stage: 480 - DESTINATARI: Età superiore a 18 anni, in stato di disoccupazione - TITOLO DI STUDIO: Diploma di scuola superiore o di Conservatorio Statale - TITOLO RILASCIATO: Qualifica professionale

FINALITÀ: L’obiettivo del corso è la trasmissione di conoscenze specifiche e concretamente trasferibili nel campo della produzione audio e audio/video, con l’ausilio di Hard Disk Recorder e Sequencer integrati MIDI e audio, nonché alle varie fasi di preproduzione, produzione e postproduzione correlate. I corsi, innestano conoscenze e capacità professionali su una cultura musicale di base e preparano ai ruoli di tecnico del suono live, studio e di post-produzione per la creazione e gestione di: produzioni musicali, multimediali e audio/video, specializzando giovani “tecnici del suono”, in grado di inserirsi in studi di registrazione, produzione, postproduzione, studio audio/video, televisivi, teatri e in grado di operare con le tecnologie offerte dal mondo dell’evoluzione tecnologica musicale. ELENCO MATERIE PRINCIPALI: Informatica e informatica musicale Acustica Elettroacustica Elettronica Sintesi e campionamento Tecniche di registrazione e missaggio Tecniche di produzione Tecniche audio/video

Tecnico di Produzione Video:

DURATA: 1000 ore - Teoria: 600 - Stage: 400 DESTINATARI: Età superiore a 18 anni, in stato di disoccupazione TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: Diploma di scuola superiore TITOLO RILASCIATO: Qualifica professionale

FINALITÀ: Il Corso prepara al ruolo di tecnico di post-produzione audio/video, operatore video, fonico di doppiaggio, per la gestione di produzioni video, montaggi, sonorizzazioni audio/video grazie ad una sinergica integrazione tra lezioni in aula, training negli studi di montaggio e post-produzione video e nei laboratori interni alla Scuola e stage presso aziende ed operatori del settore. I “Tecnici di Produzione Video” specializzati saranno in grado di inserirsi in studi di produzione audio video, post-produzione, montaggio, centri multimediali, service ENG, studi televisivi, e di operare con le tecnologie all’avanguardia nel mondo della produzione di audiovisivi. ELENCO MATERIE PRINCIPALI: - Tecniche di produzione audio, - Estetica del linguaggio video-cinematografico, - Tecniche di ripresa e di inquadratura, - Iluminazione e fotografia, - Regia, - Montaggio ed elaborazione dell'immagine, - Tecniche audio/video e multimediali, - Tecniche di produzione video.

Tecnico di Produzione Musicale:

DURATA 1200 ore - Teoria: 720 - Stage: 480 DESTINATARI: Età superiore a 18 anni, in stato di disoccupazione TITOLO DI STUDIO: Diploma di scuola superiore o di Conservatorio Statale TITOLO RILASCIATO: Qualifica professionale

FINALITÀ: L’obiettivo del corso è la trasmissione di conoscenze specifiche e concretamente trasferibili nel campo della produzione audio e audio/video e multimediale, con l’ausilio di Hard Disk Recorder e Sequencer integrati MIDI e audio, nonché alle varie fasi di preproduzione, produzione e postproduzione correlate. I corsi, innestano conoscenze e capacità professionali su una cultura musicale di base e preparano ai ruoli di compositore multimediale, programmatore musicale e tecnico a/v per la creazione e gestione di: produzioni musicali, multimediali, audio/video, realizzazione di colonne sonore, specializzando giovani in grado di inserirsi in studi di registrazione, produzione, postproduzione, centri multimediali, studi audio/video, televisivi, teatri e in grado di operare con le nuove tecnologie offerte dal mondo dell’evoluzione tecnologica musicale. ELENCO PRINCIPALI MATERIE: Informatica musicale Composizione Arrangiamento Acustica Elettroacustica Sintesi e campionamento Tecniche di registrazione e missaggio Tecniche audio/video e multimediali Tecniche di produzione