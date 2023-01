Tennis, United Cup: Rosatello e Musetti ko nel doppio misto ma l'Italia è ripescata in semifinale

Nonostante la sconfitta contro la Polonia Camilla Rosatello e la squadra azzurra possono festeggiare l'approdo, in seguito a ripescaggio (come migliore delle perdenti nelle finali cittadine), in semifinale.

Al “Queensland Tennis Centre” di Brisbane l'Italia ha portato il match al doppio misto, perso dalla coppia composta da Rosatello e Lorenzo Musetti contro Iga Swiatek ed Hubert Hurkacz (6-1, 6-2) per il 3-2 finale in favore della formazione polacca. In singolare vittorie di Musetti e Berrettini, sconfitte per Bronzetti e Trevisan.

Azzurri a caccia di un posto in finale nella prestigiosa manifestazione a squadre che ha dato il via alla stagione 2023. Grecia o Croazia l'avversaria, mentre la Polonia sfiderà gli USA nell'altra semifinale.