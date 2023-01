Cuneo Volley e McDonald’s crescono insieme

McDonald’s Cuneo ha creduto sin dall’inizio nel progetto Cuneo Volley, appoggiando il settore giovanile nei primi anni della ripartenza e poi affiancando anche la prima squadra con la voglia di crescere insieme. Ad oggi la provincia di Cuneo vanta ben 5 Ristoranti McDonald’s di cui 4 sono anche McDrive: Fossano (aperto nel 2000), Mondovì (2013), Santa Vittoria d’Alba (2016) e Savigliano. In tutti i punti vendita, provvisti anche di servizio di caffetteria all’italiana McCafé, è molto facile ordinare e pagare grazie alla Nuova App che azzera la coda e permette di selezionare dove ritirare il proprio ordine: al banco, al tavolo o al parcheggio.

I nostri giocatori, in visita al Ristorante di Mondovì, accolti da Elisabetta del team accoglienza clienti e McCafé e da Valentina, assistente di direzione del locale di Mondovì, hanno assaporato le delizie del McCafé e soprattutto sono rimasti sorprendentemente entusiasti della presenza di un hamburger Gluten Free. Da McDonald’s ognuno trova risposta alle proprie esigenze alimentari e può individuare i canali di consegna più confacenti, dal McDrive in auto, alla McDelivery a domicilio.

Da oggi, mercoledì 4 gennaio, parte l’evento food “MySelection 2023” con le nuove ricette di Joe Bastianich in esclusiva per McDonald’s, non perdete tempo e andate subito a provarle!

« McDonald’s è da sempre vicino alle realtà sportive locali d’eccellenza, e la storica squadra della città che ospita il primo ristorante della nostra azienda in provincia di Cuneo risponde perfettamente a questo identikit.» – spiega Alessandro Romano, amministratore delegato della società licenziataria del marchio in provincia - « Sono molti gli elementi che accomunano la nostra vision a quella del club cuneese: in primis, la promozione dell’attività sportiva e della sana alimentazione correlata a uno stile di vita bilanciato. In seconda battuta, con il Cuneo Volley condividiamo l’attenzione per i più giovani, a cui la nostra realtà offre anche importanti opportunità occupazionali e in termini di inclusione».

McDonald’s è presente a Cuneo da fine 1999. La società licenziataria Euro1, sviluppatasi nel corso degli anni con l’acquisizione in sequenza della gestione dei locali sopra menzionati in provincia, offre lavoro oggi a ben 240 dipendenti, circa il 90% dei quali con contratti di lavoro stabili, prospettive di carriera e una composizione orientata a garantire pari opportunità e la valorizzazione del merito. “In pochi anni, attraverso una meticolosa formazione, chiunque ne abbia volontà e mostri passione può arrivare a ricoprire ruoli di responsabilità – specifica Giovanna Ghigo, responsabile dei processi di accoglienza e formazione del personale della Euro 1 srl. - Crediamo nelle persone e il nostro investimento sui processi è davvero importante e sono fiera di coordinarlo”.

Guardando al futuro, come brand McDonald’s ha identificato alcuni grandi temi:

• la qualità e l’origine del cibo, dando forte impulso alla filiera agroalimentare italiana con sostegno prioritario a produttori IGP e DOP;

• il rispetto e la conservazione dell’ambiente e del pianeta attraverso la riduzione o l’eliminazione di packaging o l’utilizzo di materiale esclusivamente riciclabile;

• la collaborazione con le realtà locali, con le associazioni e con i cittadini dei territori in cui opera, nell’intento di condividerne con responsabilità le istanze sociali e ambientali e di restituire alla comunità parte dei profitti.

" Questo avviene – ci spiega Romano - sia attraverso l’opera di ospitalità della Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald che gestisce case famiglia per i genitori dei bambini ospedalizzati presso i principali centri pediatrici nazionali, che per mezzo di donazioni ad organizzazioni dedite allo sport per giovani con disabilità: è questo il caso della proficua e longeva collaborazione con l’Associazione Amico Sport Libertas a Cuneo”.