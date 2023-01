Cuneo Volley ha partecipato con due squadre alla Moma Winter Cup, il commento dei tecnici Revelli e Tavella

Cuneo Volley era presente con due squadre, l'U19 Rossa e l'U17 Bianca, alla Moma Winter Cup, prestigiosa manifestazione di pallavolo giovanile svoltasi a Modena negli ultimi giorni del 2022.

L'U19 Rossa allenata da Coach Revelli (che è anche il direttore tecnico del settore giovanile cuneese) si è piazzata al quinto posto: "Torneo di buon livello quello Under 19 maschile, con alcune squadre interessanti. Abbiamo potuto misurarci con realtà diverse che al momento sono leggermente più avanti rispetto a noi e questo è stato propedeutico per capire ciò su cui bisognerà lavorare nel mese di gennaio, per arrivare pronti alla ripresa del campionato a febbraio. La pausa del campionato sarà tempo di lavoro analitico per ruolo, dove andare a limare le imperfezione che fortunatamente sono venute fuori durante il torneo. Globalmente il 5° posto è un ottimo risultato perché noi giochiamo sempre con l'ossatura della squadra dove sono tutti atleti 2005. Abbiamo chiuso con una vittoria contro Parella che è sempre il nostro competitor in Piemonte, dopo aver perso una gara nel girone, nella finale 5°-6° posto abbiamo davvero giocato una bella pallavolo. Con noi si sono aggregati anche Falco e Anfossi dell'U19 bianca. Ringraziamenti ad Anna Bono, Daniele Tomatis e Paolo Alivesi per l'organizzazione prima e durante il torneo e alle famiglie sempre presenti.”

Così Nino Tavella, coach dell'U'17 Bianca: “Il torneo ci ha lasciato tutti entusiasti sia per l'organizzazione che per le location. I nostri ragazzi dell'Under 17 hanno vinto 3 partite su 6, un buon risultato direi, calcolando che il livello era davvero molto alto e noi siamo le seconde linee del Cuneo. Per di più, il sistema a gironi da 3 squadre, non premia squadre 'timide' come la nostra, per cui se ti distrai alle prime 2 partite, sei già fuori dalle prime 16 classificate, com'è successo a noi. Detto questo, abbiamo giocato bene e soprattutto divertendoci, tenendo conto che lo spirito con cui abbiamo partecipato al torneo era puramente sportivo e collegiale, tant'è che io e Andrea abbiamo 'matematicamente' tenuto conto dei set giocati da ognuno dei ragazzi, permettendo loro di giocare tutti lo stesso numero di partite.”