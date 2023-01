Volley maschile A3. Monge Gerbaudo Savigliano pronto a rituffarsi nel campionato, Rosso: "Siamo carichi e motivati"

Il Monge Gerbaudo Savigliano è pronto a rituffarsi nel campionato di A3 con l'obiettivo di dare continuità all'ottima prima parte di stagione disputata.

La squadra di Simeon, terza in classifica e qualificata per i quarti di finale di Coppa Italia, farà visita alla Geetit Bologna nella prima del nuovo anno con fischio d'inizio in programma alle 20 di domenica 8 gennaio.

Intanto si attendono novità ufficiali circa il recupero della partita contro Brugherio, non ancora rese note (l'incontro fu rinviato per alcune infiltrazioni d’acqua dalla copertura dell'impianto di Cavallermaggiore).

Il presidente Guido Rosso in vista della ripresa del campionato: "Arriviamo a questa partita ed alla seconda parte di stagione carichi e motivati. Tutto questo grazie agli ottimi risultati ottenuti che ci hanno permesso di arrivare a questo punto terzi in campionato e di qualificarci ai quarti di Coppa. Lo scorso anno abbiamo avuto alcune difficoltà, dovute ad un po' di inesperienza e a tanti fattori ma nulla poteva essere imputato all'impegno dei ragazzi e dello staff tecnico. Quest'anno, anche grazie agli sponsor che ci hanno permesso di operare importanti modifiche alla squadra, l'inizio è stato molto positivo, superiore ad ogni più rosea previsione. I giocatori ed il nuovo staff hanno sposato il progetto, lavorando con massimo impegno e volontà. Con i risultati, poi, diventa tutto più facile. Non abbiamo obiettivi particolari per la restante parte di stagione, diciamo che arrivare ai playoff in buona posizione può essere alla nostra portata. Ora abbiamo un terzo posto da difendere e ci prepariamo a due trasferte consecutive difficile, contro Bologna e Garlasco."