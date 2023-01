Peste suina: dieci nuovi casi in un giorno in provincia di Alessandria

Undici casi in giorno: dieci in provincia di Alessandria e uno in Liguria.

Sono le nuove positività alla peste suina africana riscontrate nel periodico monitoraggio effettuato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, che nella giornata di oggi (mercoledì 4 gennaio) ha diffuso i dati aggiornati sulla diffusione dell’epidemia.

I dieci nuovi casi piemontesi sono stati riscontrati uno a Cartosio (in totale due da inizio emergenza), uno a Grondona (a quota sei), due a Ovada (a 13), tre a Ponzone (a 14), due a Rocca Grimalda (a 11) e uno a Visone (2). Il nuovo caso ligure è stato riscontrato in provincia di Genova a Sassello (totale due da inizio emergenza).

I casi totale sinora riscontrati salgono così a 234, 155 dei quali in Piemonte.